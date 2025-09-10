Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
< sekcia Šport

Francúzsky brankár Mandanda ukončil kariéru: Nebolo to jednoduché

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rodák z konžskej Kinshasy prišiel do Francúzska ako dieťa a kariéru začal v Le Havre.

Autor TASR
Paríž 11. septembra (TASR) – Francúzsky futbalový brankár Steve Mandanda ukončil kariéru. Štyridsaťročný víťaz MS 2018 naposledy pôsobil v Rennes, kde mu kontrakt vypršal v júli. Reprezentačnú kariéru ukončil už v januári 2023.

Rodák z konžskej Kinshasy prišiel do Francúzska ako dieťa a kariéru začal v Le Havre. Najväčšiu časť svojho pôsobenia spojil s Olympique Marseille, kde od roku 2007 odchytal 14 sezón a získal šesť trofejí vrátane titulu v Ligue 1 (2010). V roku 2016 prestúpil do Crystal Palace, no už o rok sa vrátil späť do Marseille. Do Rennes prišiel v roku 2022.

„Potreboval som čas, aby som to prijal, pretože to nebolo jednoduché, ale áno, končím,“ citovala Mandandu agentúra AFP. V národnom drese absolvoval 35 zápasov, bol dlhoročným náhradníkom Huga Llorisa a zúčastnil sa na finále ME 2016, MS 2022 i triumfálneho šampionátu v roku 2018 v Rusku.
.

Neprehliadnite

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

KOMENTÁR J. HRABKA: Konsolidácia. Diel prvý

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS