Klub Ajaccio začal konkurzné konanie a podal návrh na bankrot
Ajaccio 20. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Ajaccio začal konkurzné konanie po tom, čo podal návrh na vyhlásenie bankrotu. V blízkom období prepustí 180 zamestnancov a zatvorí tréningové centrum, ktoré patrí k najmodernejším v druhej najvyššej francúzskej súťaži.
Na základe rozhodnutia Národného riaditeľstva pre kontrolu a riadenie futbalových klubov Francúzska (DNCG) nebude Ajaccio v novej sezóne hrať v národných súťažiach pre finančné problémy. V uplynulej sezóne 2024/2025 sa tím umiestnil na 12. mieste v Ligue 2.
