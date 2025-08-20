Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Šport

Klub Ajaccio začal konkurzné konanie a podal návrh na bankrot

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V uplynulej sezóne 2024/2025 sa tím umiestnil na 12. mieste v Ligue 2.

Autor TASR
Ajaccio 20. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Ajaccio začal konkurzné konanie po tom, čo podal návrh na vyhlásenie bankrotu. V blízkom období prepustí 180 zamestnancov a zatvorí tréningové centrum, ktoré patrí k najmodernejším v druhej najvyššej francúzskej súťaži.

Na základe rozhodnutia Národného riaditeľstva pre kontrolu a riadenie futbalových klubov Francúzska (DNCG) nebude Ajaccio v novej sezóne hrať v národných súťažiach pre finančné problémy. V uplynulej sezóne 2024/2025 sa tím umiestnil na 12. mieste v Ligue 2.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?