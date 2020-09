Frankfurt angažoval austrálskeho stredopoliara Hrustica

Frankfurt 29. septembra (TASR) - Novou posilou nemeckého futbalového klubu Eintracht Frankfurt sa stal stredopoliar Ajdin Hrustic, ktorý podpísal s bundesligistom trojročnú zmluvu do roku 2023. Dvadsaťštyriročný Austrálčan prišiel do Frankfurtu z holandského Groningenu. Debut v drese Eintrachtu by mal absolvovať v sobotňajšom stretnutí proti lídrovi tabuľky Hoffenheimu. Hrustic hral v minulosti aj za Nottingham Forest, Austriu Viedeň a Schalke 04. Informovala o tom agentúra DPA.