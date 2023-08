Frankfurt poslal Alidoua na ročné hosťovanie do Kolína

Kolín nad Rýnom 21. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Faride Alidou z Eintrachtu Frankfurt odohrá sezónu 2023/2024 na hosťovaní v FC Kolín. V pondelok o tom informovali oba bundesligové kluby.



Dvadsaťdvaročný krídelník absolvoval v uplynulej sezóne za Frankfurt 21 zápasov vo všetkých súťažiach. Podľa agentúry DPA by v drese Kolína mohol štartovať už v sobotnom ligovom dueli proti Wolfsburgu. "Faride má veľký potenciál. Jeho silné stránky sú tempo, ochota ísť do hĺbky a do súbojov jeden na jedného. Ako každý mladý hráč aj Faride má oblasti, na ktorých musí popracovať, aby dosiahol dobrú, stabilnú bundesligovú úroveň. Preto sme mu ukázali jasný plán, podľa ktorého s ním chceme pracovať," uviedol výkonný riaditeľ Kolína Christian Keller.