Frosinone hrozí žalobou, ak mu ukončenie ligy znemožní postup

Rím 7. apríla (TASR) - Druholigový taliansky futbalový klub Frosinone Calcio hrozí žalobou, ak mu predčasné ukončenie sezóny pre pandémiu koronavírusu neumožní postúpiť do Serie A. Momentálne figuruje na tretej priečke tabuľky, priamy postup si zabezpečia prvé dva tímy a šesť ďalších má o miestenku bojovať v play off.



"Okrem lídra tabuľky Beneventa, ktorý má náskok 20 bodov, si ešte žiadny tím postup nevybojoval. Ak nám bude zablokovaná cesta do Serie A, chceme podať žalobu," povedal prezident klubu z Frosinone Maurizio Stirpe v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Punto Nuovo.



Prezident chce v prípade nedokončenia ročníka zaplatiť hráčom iba do 7. marca, keď druholigovú súťaž v Taliansku prerušili. Vyslovil sa aj za prehodnotenie aktuálnych hráčskych zmlúv. "Niektoré boli podpísané s čiastkami, ktoré už dnes nezodpovedajú trhovej realite," uviedol podľa agentúry SID Stirpe.