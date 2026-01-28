Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fulham sa dohodol na prestupe Bobba z Manchestru City

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťdvaročný Nór vypadol zo zostavy City a posledný zápas zaň odohral 17. decembra v Ligovom pohári proti Brentfordu, keď sa zranil.

Autor TASR
Londýn 28. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Fulham sa dohodol na prestupe krídelníka Oscara Bobba z Manchestru City za 27 miliónov libier.

Dvadsaťdvaročný Nór vypadol zo zostavy City a posledný zápas zaň odohral 17. decembra v Ligovom pohári proti Brentfordu, keď sa zranil. Bobb prišiel do Manchestru v roku 2019 ako tínedžer z nórskej Valarengy a postupne sa prepracoval do prvého tímu. Vlaňajšiu sezónu však vynechal pre zlomeninu nohy. V prebiehajúcej naskočil do 15 duelov za City a Nórsku pomohol prebojovať sa na MS. O jeho služby sa zaujímala aj Borussia Dortmund. Informovala agentúra dpa.
