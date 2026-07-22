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Garnacho bude v novej sezóne hosťovať v Aston Ville
Garnacho má už za sebou zdravotnú prehliadku.
Autor TASR
Londýn 22. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Aston Villa získal na hosťovanie do konca sezóny 2026/2027 argentínskeho krídelníka Alejandra Garnacha. Účastník Premier League sa s jeho doterajším klubom FC Chelsea dohodol aj na podmienečnej povinnosti zmeniť hosťovanie na trvalý prestup.
Garnacho má už za sebou zdravotnú prehliadku a zároveň sa podľa BBC predbežne dohodol na štvorročnom kontrakte. Chelsea si stanovila bližšie neurčené podmienky, po splnení ktorých sa aktivuje klauzula o trvalom prestupe. Londýnsky klub dúfa, že zinkasuje za Garnacha približne 50 miliónov eur, čo bola pôvodná transferová čiastka pri príchode z Manchestru United.
Aston Villa už získala v letnom období štvrtú posilu, k tímu sa pripojili Johan Manzambi, Joao Gomes a Modou Keba Cisse. Garnacho už nebol súčasťou predsezónnej prípravy Chelsea, klub umožnil hráčovi hľadať si novú klubovú adresu.
Garnacho má už za sebou zdravotnú prehliadku a zároveň sa podľa BBC predbežne dohodol na štvorročnom kontrakte. Chelsea si stanovila bližšie neurčené podmienky, po splnení ktorých sa aktivuje klauzula o trvalom prestupe. Londýnsky klub dúfa, že zinkasuje za Garnacha približne 50 miliónov eur, čo bola pôvodná transferová čiastka pri príchode z Manchestru United.
Aston Villa už získala v letnom období štvrtú posilu, k tímu sa pripojili Johan Manzambi, Joao Gomes a Modou Keba Cisse. Garnacho už nebol súčasťou predsezónnej prípravy Chelsea, klub umožnil hráčovi hľadať si novú klubovú adresu.