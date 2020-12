Gasperini by pre konflikt s kapitánom Gomezom mohol opustiť Atalantu

Bergamo 9. decembra (TASR) - Futbalový tréner Gian Piero Gasperini by mohol opustiť Atalantu Bergamo po skončení skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021. Uviedol to portál sportmediaset.mediaset.it.



Gasperini mal v polčase zápasu 5. kola LM s Midtjyllandom (1:1) konflikt s kapitánom tímu Alejandrom Gomezom. Svojho zverenca údajne žiadal, aby sa v útoku držal napravo, čo 32-ročného Argentínčana nahnevalo a prišlo k ostrej hádke, ktorú zachytila aj televízia. Do druhého polčasu poslal tréner namiesto neho Josipa Iličiča. Gomez zostal v šatni, z ktorej počas druhého polčasu nevyšiel. Podľa zdroja je kabína Atalanty je rozdelená na dva tábory - jeden stojí za hráčom, druhý za trénerom. Pozícia Gasperiniho je tak v ďalšom priebehu sezóny ohrozená, píšu talianske médiá.