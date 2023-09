Gattuso by mal byť novým trénerom Olympique Marseille

Marseille 27. septembra (TASR) - Taliansky futbalový tréner Gennaro Gattuso by sa mal stať novým koučom Olympique Marseille. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na blízke zdroje rokovaniam.



Francúzsky klub minulý týždeň ukončil spoluprácu so španielskym trénerom Marcelinom, ktorý viedol Marseille iba v siedmich súťažných dueloch. Zdroje uviedli, že rokovania medzi účastníkom Ligue 1 a Gattusom sú v pokročilom štádiu. Štyridsaťpäťročný kormidelník naposledy viedol španielsku Valenciu.



Marseille patrí v tabuľke 8. miesto so ziskom deviatich bodov.