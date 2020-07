Gattusovi chýbala väčšia efektivita, v AC Miláno spokojnosť s bodom

Neapol 13. júla (TASR) - Pre trénera SSC Neapol Gennara Gattusa bolo nedeľné stretnutie 32. kola talianskej futbalovej Serie A proti AC Miláno špeciálne, ako hráč si totiž v rokoch 1999-2012 obliekal červeno-čierny dres tímu zo San Sira. Jeho zverenci si po remíze 2:2 udržali šiestu priečku tabuľky o dva body práve pred svojím súperom.



"Bol to môj prvý zápas proti AC. Všetci vedia, že Miláno je klub, v ktorom som vstúpil do veľkého futbalu. Samozrejme, nedalo sa nevnímať okolnosti zápasu, boli tam emócie, ale snažil som sa ich mať pod kontrolou a sústrediť sa na dianie na trávniku," priznal 42-ročný bývalý defenzívny stredopoliar, ktorý s "rossoneri" vyhral dvakrát Ligu majstrov (2003, 2007) a rovnako dvakrát taliansky titul (2004, 2011). Na konte má aj dva triumfy v Talianskom Superpohári, Superpohári UEFA, v slávnej ére Milána sa tešil aj z prvenstva v Talianskom pohári a na MS klubov FIFA. Na lavičku Neapola zasadol 11. decembra minulého roka po Carlovi Ancelottim a v sezóne poznačenej pandémiou koronavírusu bojuje s tímom z Kampánie o miestenku v Európskej lige UEFA 2020/2021.



Gattuso dal opäť dôveru v základnej zostave slovenskému reprezentantovi Stanislavovi Lobotkovi, ktorý si pripísal desiaty ligový štart od zimného prestupu zo Celty Vigo. Lobotka hral do 65. minúty, domáci v tej chvíli viedli 2:1, no náskok neudržali. Gattusovi sa vzhľadom na priebeh duelu bod málil, sťažoval si najmä na nízku efektivitu: "Hnevá ma, že na gól potrebujeme šesť alebo sedem šancí. To je príliš veľa. Nie je to však len vina útočníkov, ale aj hráčov zo stredu poľa. Koncovka je naša slabá stránka, musíme na nej pracovať. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak dávame málo gólov a naopak, zvykneme inkasovať prakticky z ničoho."



Jeho náprotivok Stefano Pioli vyzdvihol výkon svojho tímu, ktorý si v júli dokázal poradiť s Laziom Rím (3:0) i jasným lídrom súťaže Juventusom Turín (4:2). V rýchlom slede čelili hráči AC ďalšiemu silnému protivníkovi. "V priebehu deviatich dní sme odohrali tri náročné zápasy proti najlepším mužstvám ligy. Som rád, že hráči k nim pristúpili ako k výzve a dokázali sami sebe, že s nimi dokážu súperiť. Nazbierali sme sedem bodov, čo pomôže zvýšiť naše sebavedomie. Remíza z Neapola je pre nás dobrý výsledok a drží nás v hre o európske poháre," povedal Pioli v pozápasovom interview pre Sky Italia.



V stredajšom programe 33. kola sa Neapol predstaví na ihrisku Bologne, AC Miláno privíta Parmu.