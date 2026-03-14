Gavi sa vracia po zranení kolena, mal by nastúpiť proti Seville
Gavi vynechal väčšinu sezóny 2023/2024 pre iné zranenie kolena.
Barcelona 14. marca (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Gavi sa v nedeľňajšom zápase La Ligy proti Seville pravdepodobne vráti do zostavy FC Barcelona. Pre zranenie kolena v nej absentoval od 23. augusta 2025.
Tréner Hansi Flick si pochvaľuje Gaviho prístup k tréningom a jeho návrat zo zostavy vidí optimisticky. „Som rád, že už je k dispozícii a možno odohrá nejaké minúty. Je pozitívne mať ho späť a na tréningu vidieť jeho dynamiku,“ povedal Flick podľa DPA. Dvadsaťjedenročný španielsky reprezentant utrpel v auguste vážne zranenie kolena. V utorňajšom zápase Ligy majstrov na ihrisku Newcastlu (1:1) bol v pozícii náhradníka.
Gavi vynechal väčšinu sezóny 2023/2024 pre iné zranenie kolena. „Momentálne má správny prístup a to je dobré. Páči sa mi jeho zámer hrať a dať všetko tomuto klubu a tímu. To je dobrá správa,“ dodal Flick.
Barcelona má na čele tabuľky španielskej La Ligy štvorbodový náskok pred Realom Madrid, ktorý v sobotu nastúpi proti Elche. „Blaugranas“ sa v stredu stretnú v odvete osemfinále Ligy majstrov s Newcastlom United (prvý zápas 1:1).
Tréner Hansi Flick si pochvaľuje Gaviho prístup k tréningom a jeho návrat zo zostavy vidí optimisticky. „Som rád, že už je k dispozícii a možno odohrá nejaké minúty. Je pozitívne mať ho späť a na tréningu vidieť jeho dynamiku,“ povedal Flick podľa DPA. Dvadsaťjedenročný španielsky reprezentant utrpel v auguste vážne zranenie kolena. V utorňajšom zápase Ligy majstrov na ihrisku Newcastlu (1:1) bol v pozícii náhradníka.
Gavi vynechal väčšinu sezóny 2023/2024 pre iné zranenie kolena. „Momentálne má správny prístup a to je dobré. Páči sa mi jeho zámer hrať a dať všetko tomuto klubu a tímu. To je dobrá správa,“ dodal Flick.
Barcelona má na čele tabuľky španielskej La Ligy štvorbodový náskok pred Realom Madrid, ktorý v sobotu nastúpi proti Elche. „Blaugranas“ sa v stredu stretnú v odvete osemfinále Ligy majstrov s Newcastlom United (prvý zápas 1:1).