Gerec prestúpil z Ružomberka do Banskej Bystrice

Banská Bystrica 25. júna (TASR) - Ofenzívu futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica posilnil Štefan Gerec. Tridsaťdvaročný útočník prišiel do klubu z MFK Ružomberok. Za mužstvo z Liptova odohral v najvyššej slovenskej súťaži 211 zápasov, v ktorých strelil 33 gólov.



„Ako prvé rozhodlo to, že v Ružomberku so mnou tréner Smetana nepočítal. Potom som sa dopočul, že má Banská Bystrica o mňa záujem. Neskôr mi volal pán Mores aj pán tréner Jarábek, že by ma chceli. Myslím si, že práve toto rozhodlo o tom, že som prestúpil do Dukly,“ uviedol Gerec pre oficiálny web nového zamestnávateľa.



Cieľom Dukly je vrátiť sa späť do Niké ligy. „Tento krok vnímam len pozitívne, keďže viem, aké má Dukla plány. Očakávania sú najvyššie – vrátiť Duklu späť do prvej ligy. Priniesť by som chcel hlavne chuť vyhrávať, bojovať o každú loptu a spraviť všetko pre to, aby Dukla bola o rok opäť prvoligová,“ dodal Gerec.