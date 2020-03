LA LIGA: Valjentova Mallorca zvíťazila, Messiho pokutový kop bodoval

sumáre:



SD Eibar – RCD Mallorca 1:2 (0:1)



Góly: 90.+1 Bigas - 42. Rodriguez, 78. Kubo



/za hostí Valjent celé stretnutie/







Club Atletico de Madrid – FC Sevilla 2:2 (2:2)



Góly: 32. Morata (11m), 36. Felix – 19. de Jong, 43. Ocampos (11m)







FC Barcelona – Real Sociedad 1:0 (0:0)



Gól: 81. Messi (11m)







Getafe CF - Celta Vigo 0:0



ČK: 82. Arambarri (Getafe)

Madrid 8. marca (TASR) – V stretnutí 27. kola najvyššej španielskej ligy zvíťazila zachraňujúca sa Mallorca v základnej zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom na ihrisku Eibaru 2:1. Hostia zostávajú po sobote na osemnástom mieste tabuľky.FC Sevilla remizovala na ihrisku Atletica Madrid 2:2. Všetky štyri góly padli už v prvom polčase. Hostia sa dostali do vedenia v 19. minúte zásluhou Luuka de Jonga, no domáci otočili v priebehu štyroch minút po góloch Alvara Moratu z pokutového kopu a Joaa Felixa. V závere polčasu vyrovnal na konečných 2:2 z penalty Lucas Ocampos.FC Barcelona po prehre v El Clasico v sobotu zvíťazila vďaka premenenému pokutovému kopu Lionela Messiho nad Realom Sociedad 1:0. Katalánci sa opäť prehupli na čela tabuľky s dvojbodovým náskokom na Real, no "biely balet" má zápas k dobru a v nedeľu ho čaká duel na ihrisku Betisu Sevilla.