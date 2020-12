Zápas Getafe CF vs. Celta Vigo skončil nerozhodne 1:1

La Liga - 15. kolo:



Getafe CF - Celta Vigo 1:1 (1:1)

Góly: 7. Damian - 17. Aspas (z 11 m)

Madrid 23. decembra (TASR) - Futbalisti Getafe remizovali v stredajšom úvodnom stretnutí 15. kola španielskej La Ligy so Celtou Vigo 1:1. Hostia z Galície nebodovali naplno prvýkrát od 29. novembra. Odvtedy ťahali štvorzápasovú víťaznú ligovú sériu, počas ktorej zdolali Granadu, Athletic Bilbao, Cadiz i Deportivo Alaves. V neúplnej tabuľke patrí Celte so ziskom 20 bodov 8. miesto. Getafe je so 17 bodmi na 11. priečke.