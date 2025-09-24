Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Šport

Getafe CF - Deportivo Alavés 1:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Domáce Getafe viedlo od 63. minúty zásluhou Maura Arambarriho, o osem minút neskôr zariadil bod pre hostí Ander Guevara.

Autor TASR
Madrid 24. septembra (TASR) - V dueli 6. kola španielskej La Ligy sa medzi futbalistami Getafe a Deportiva Alavés zrodila remíza 1:1. Domáce Getafe viedlo od 63. minúty zásluhou Maura Arambarriho, o osem minút neskôr zariadil bod pre hostí Ander Guevara.



La Liga - 6. kolo:

Getafe CF - Deportivo Alavés 1:1 (0:0)

Góly: 63. Arambarri - 71. Guevara
.

Neprehliadnite

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala

Fico: Vláda nemá zodpovednosť za to, v akom stave dostala financie

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu