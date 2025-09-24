< sekcia Šport
Getafe CF - Deportivo Alavés 1:1
Domáce Getafe viedlo od 63. minúty zásluhou Maura Arambarriho, o osem minút neskôr zariadil bod pre hostí Ander Guevara.
Autor TASR
Madrid 24. septembra (TASR) - V dueli 6. kola španielskej La Ligy sa medzi futbalistami Getafe a Deportiva Alavés zrodila remíza 1:1. Domáce Getafe viedlo od 63. minúty zásluhou Maura Arambarriho, o osem minút neskôr zariadil bod pre hostí Ander Guevara.
La Liga - 6. kolo:
Getafe CF - Deportivo Alavés 1:1 (0:0)
Góly: 63. Arambarri - 71. Guevara
Getafe CF - Deportivo Alavés 1:1 (0:0)
Góly: 63. Arambarri - 71. Guevara