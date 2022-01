Ghana prepustila srbského trénera Rajevaca

Accra 27. januára (TASR) - Po neúspechu na prebiehajúcom Africkom pohári národov v Kamerune sa vedenie Ghanskej futbalovej federácie rozhodlo prepustiť reprezentačného trénera Milovana Rajevaca zo Srbska. V africkej dvojzápasovej baráži o postup na MS do Kataru proti Nigérii tak "čierne hviezdy" v marci už povedie iný kormidelník.



Ghana v Kamerune nečakane nepostúpila zo základnej skupiny. V tabuľke C-skupiny skončila až posledná v konkurencii Maroka, Gabonu a Komor. V záverečnom zápase v skupine prehrala so senzáciou turnaja Komorami 2:3, čo bolo jedno z najväčších prekvapení dejín APN. S Marokom prehrala Ghana 0:1 a s Gabonom remizovala 1:1.



Šesťdesiatosemročný Rajevac zasadol na lavičku mužstva v septembri 2021 už druhýkrát, Ghanu viedol aj v rokoch 2008 až 2010 a postúpil s ňou až do štvrťfinále MS v JAR. Bývalý juhoslovanský futbalista ako tréner viedol aj reprezentácie Alžírska, Kataru a Thajska. Informovala o tom agentúra AP.