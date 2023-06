Ghančan Gyan ukončil vo veku 37 rokov aktívnu kariéru

Akkra 21. júna (TASR) - Ghanský futbalista Asamoah Gyan ukončil vo veku 37 rokov svoju profesionálnu kariéru. Najlepší strelec národného tímu s 51 gólmi to oznámil na tlačovej konferencii v Akkre.



"Chcem využiť túto veľkú príležitosť, ktorá je v kariére každého futbalistu ťažká. Je čas so slávou zavesiť dres a kopačky na klinec, pretože oficiálne končím s aktívnym futbalom," povedal Gyan podľa agentúry AFP.



Bývalý kapitán Ghany sa predstavil na MS 2006 a 2010 a svoju krajinu reprezentoval na siedmich turnajoch Afrického pohára národov - v dvoch prípadoch sa dostal do finále.



Do povedomia fanúšikov sa dostal najmä počas MS 2010 v Južnej Afrike. Ghana mala vo štvrťfinále s Uruguajom blízko k postupu, keď na konci predĺženia za stavu 1:1 vyboxoval útočník "Urus" Luis Suarez loptu mieriacu do bránky rukou. Nariadenú penaltu však Gyan napálil len do brvna. Jeho spoluhráči potom zlyhali aj v penaltovom rozstrele a na MS skončili.



Počas kariéry hral za niekoľko európskych klubov. Pôsobil v drese anglického Sunderlandu, talianskeho Udinese aj francúzskeho Rennes.