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Ghanský krídelník Fatawu prestúpil z Leicestru do Ipswichu
Fatawu odišiel z Leicestru po tom, ako tím v minulej sezóne zostúpil do tretej najvyššej anglickej súťaže.
Autor TASR
Londýn 21. júla (TASR) - Novou posilou anglického futbalového klubu Ipswich Town sa stal ghanský reprezentant Abdul Fatawu. Dvadsaťdvaročný krídelník prestúpil do tímu nováčika Premier League z Leicestru za 20 miliónov libier (približne 23,4 mil. eur), pričom s novým zamestnávateľom podpísal päťročnú zmluvu.
Fatawu odišiel z Leicestru po tom, ako tím v minulej sezóne zostúpil do tretej najvyššej anglickej súťaže. „Ambície klubu sú vzrušujúce a teším sa, že budem toho súčasťou pri príprave na sezónu Premier League,“ povedal podľa AFP Fatawu, ktorý nastúpil za Ghanu aj na MS v USA, Kanade a Mexiku.
Fatawu odišiel z Leicestru po tom, ako tím v minulej sezóne zostúpil do tretej najvyššej anglickej súťaže. „Ambície klubu sú vzrušujúce a teším sa, že budem toho súčasťou pri príprave na sezónu Premier League,“ povedal podľa AFP Fatawu, ktorý nastúpil za Ghanu aj na MS v USA, Kanade a Mexiku.