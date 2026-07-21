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< sekcia Šport

Ghanský krídelník Fatawu prestúpil z Leicestru do Ipswichu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Fatawu odišiel z Leicestru po tom, ako tím v minulej sezóne zostúpil do tretej najvyššej anglickej súťaže.

Autor TASR
Londýn 21. júla (TASR) - Novou posilou anglického futbalového klubu Ipswich Town sa stal ghanský reprezentant Abdul Fatawu. Dvadsaťdvaročný krídelník prestúpil do tímu nováčika Premier League z Leicestru za 20 miliónov libier (približne 23,4 mil. eur), pričom s novým zamestnávateľom podpísal päťročnú zmluvu.

Fatawu odišiel z Leicestru po tom, ako tím v minulej sezóne zostúpil do tretej najvyššej anglickej súťaže. „Ambície klubu sú vzrušujúce a teším sa, že budem toho súčasťou pri príprave na sezónu Premier League,“ povedal podľa AFP Fatawu, ktorý nastúpil za Ghanu aj na MS v USA, Kanade a Mexiku.
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