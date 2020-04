Giroud je pripravený predĺžiť zmluvu s Chelsea Londýn

Londýn 25. apríla (TASR) - Francúzsky futbalista Olivier Giroud je údajne pripravený predĺžiť zmluvu s Chelsea Londýn do júna 2021. O 33-ročného útočníka mal počas zimy intenzívny záujem milánsky Inter a napriek nezrealizovanému transferu si na neho stále robil zálusk, opäť však zrejme vyjde naprázdno. Informáciu priniesol portál bbc.co.uk.



Udržanie Girouda v mužstve by potešilo aj trénera Chelsea Franka Lamparda. Ten ocenil, že francúzsky reprezentant sa vo februári po vyliečení zranenia rozhodol zabojovať o šancu v tíme a nezvolil na prvý pohľad jednoduchšiu cestu odchodu do Interu. Chopil sa šance a v štyroch zápasoch Premier League presnými zásahmi do siete Tottenhamu a Evertonu prispel k víťazstvám tímu.



"Cením si jeho profesionálny prístup. Všetci sme vedeli o tom, že má o neho Inter Miláno veľký záujem, napriek tomu si stopercentne plnil svoje povinnosti. Získal si tým môj veľký rešpekt," uviedol Lampard.