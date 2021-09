Miláno 2. septembra (TASR) - Francúzsky futbalista Olivier Giroud mal pozitívny test na koronavírus. Informoval o tom jeho nový klub AC Miláno.



Tridsaťštyriročný útočník sa nedostal do nominácie trénera Didiera Deschampsa a nie je tak momentálne s francúzskou reprezentáciou počas asociačného termínu. Giroud mal úspešný vstup do klubovej sezóny po prestupe z Chelsea, keď skóroval dvakrát do siete Cagliari pri víťazstve Milánčanov v Serie A 4:1.



Milánsky klub uviedol, že Giroud nemal od zápasu s Gagliari kontakt s ďalšími hráčmi z klubu. Informovala agentúra AFP.