Giroud po troch rokoch opustí AC Miláno, po sezóne zamieri do MLS

Miláno 13. mája (TASR) - Francúzsky futbalista Olivier Giroud na konci sezóny opustí AC Miláno a zamieri do zámorskej Major League Soccer (MLS). Svoju dlhoročnú kariéru pravdepodobne ukončí v tíme Los Angeles FC, v ktorom pôsobí aj jeho bývalý reprezentačný spoluhráč Hugo Lloris.



"V Miláne ešte odohrám záverečné dva zápasy v sezóne a potom sa presuniem do MLS. Som nesmierne hrdý na to, čo som v AC za uplynulé tri roky dokázal. Moje pôsobenie v Taliansku sa končí, ale tento klub zostane navždy v mojom srdci," uviedol 37-ročný útočník podľa agentúry AFP.



Majster sveta z roku 2018 prišiel do Milána v lete 2021 z FC Chelsea a hneď v úvodnej sezóne získal s tímom majstrovský titul v Serii A. V ročníku 2020/2021 pomohol Chelsea k zisku trofeje v Lige majstrov.