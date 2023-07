Godin ukončil aktívnu kariéru: Chcel som odísť s dobrou reputáciou

Buenos Aires 31. júla (TASR) - Uruguajský futbalový reprezentant Diego Godin ukončil aktívnu hráčsku kariéru. Tridsaťsedemročný obranca to potvrdil po nedeľnej prehre argentínskeho Velez Sarsfield s Huracanom (0:1). Informovala o tom agentúra DPA.



"Sú to slzy radosti z kariéry plnej úspechov aj prehier. Chcel som sa takto rozhodnúť, keďže som zdravý. Môže sa to zdať prekvapujúce, ale uvažoval som o tom už dlhšie. Teraz mám iné priority, moja rodina je v Uruguaji a nedávno som sa stal otcom. Chcem si oddýchnuť a užiť si iné veci. Chcel som odísť z ihrísk s dobrou reputáciou," uviedol Godin, ktorý je so so 161 reprezentačnými štartmi uruguajský rekordér, dlhé roky bol kapitán národného tímu.



Na MS 2010 v JAR postúpil s tímom do semifinále a v roku 2011 sa tešil s "Urus" z triumfu na Copa America. Posledný zápas v národnom tíme absolvoval vlani v decembri na MS v Katare. Uruguajčania aj napriek víťazstvu 2:0 nad Ghanou nepostúpili zo základnej skupiny, v tabuľke skončili tretí za Portugalskom a Kórejskou republikou.



Na klubovej scéne Godin pôsobil v Atleticu Madrid, Interi Miláno a vo Villarreale. S Atleticom v roku 2014 vyhral najvyššiu španielsku súťaž, s "Los Colchoneros" získal aj dve trofeje v Európskej lige UEFA.