Götze sa dohodol na spoluláci s PSV Eindhoven

Eindhoven 8. októbra (TASR) - Nemecký futbalista Mario Götze bude pokračovať v kariére v PSV Eindhoven. S holandským klubom podpísal zmluvu na dva roky.



Dvadsaťosemročný stredopoliar pôsobil uplynulé štyri roky v Borussi Dortmund, s ktorou však v lete nepredĺžil kontrakt. Predtým hral aj za Bayern Mníchov. V roku 2014 strelil vo finále MS v Brazílii víťazný gól, keď Nemecko zdolalo Argentínu 1:0 po predĺžení.



"Chcem sa opäť baviť futbalom, aj to zavážilo v prospech Holandska," zdôraznil Götze. Podľa jeho slov by si svojimi výkonmi chcel opäť zaistiť miesto v reprezentácii. "Rozhodne sa chcem vrátiť do národného tímu, mám iba 28 rokov a stále mám veľké ambície," citovala stredopoliara agentúra DPA.