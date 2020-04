Matthäus: Götze už nepasuje do modernej koncepcie hry

Dortmund 28. apríla (TASR) - Svojho času patril Mario Götze k najtalentovanejším futbalistom na svete. Keď v roku 2014 rozhodol finálový zápas MS proti Argentíne, stal sa nemeckým hrdinom. Po štyroch rokoch však postupne upadol do zabudnutia a na jeho adresu smeruje viac kritiky ako chvály.



Rozvoj jeho sľubnej kariéry poznačili najmä dve skutočnosti - prestup do Bayernu Mníchov v roku 2013 a zdravotné problémy. Po príchode do bavorskej metropoly z Borussie Dortmund nedostával od trénera Pepa Guardiolu veľa príležitostí. Po troch sezónach sa síce vrátil do Dortmundu, no reštart mu znemožnil rozvoj poruchy metabolizmu. Hoci sa s ochorením popasoval a vrátil do hry, svojimi výkonmi príliš nepresvedčil. "Futbal sa zmenil a jeho štýl hry nepasuje do plánov Borussie, ani iných špičkových klubov. Je skrátka príliš pomalý," povedal pre televíziu Sky na Götzeho adresu bývalý nemecký reprezentačný kapitán Lotthar Matthäus.



Götze má iba 27 rokov a v lete mu vyprší zmluva v Dortmunde. Matthäus verí, že jeho jediná možnosť je zmeniť prostredie. Nájsť vhodný klub však nebude ľahké, podľa Matthäusa má totiž Götze veľkú slabinu - slabo bráni: "Nie je to typ hráča, ktorý bude šprintovať 30 metrov dozadu. Aby v budúcnosti ešte uspel, musí nájsť tím, ktorý vystavajú okolo neho a prispôsobia jeho prednostiam. Myslím si, že by mu mohla sedieť talianska liga."



Podľa britských médií majú o Götzeho služby záujem AS Rím či AC Miláno, ale aj bundesligová Hertha Berlín. Sám ofenzívny stredopoliar naznačil, že v lete opustí Borussiu napriek jej záujmu o predĺženie zmluvy. "Chcem povedať, že po dôkladnom zvážení som sa rozhodol pre zmenu," citoval Götzeho portál The Mirror.