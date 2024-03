Grealishovi sa obnovilo zranenie slabín, vynechá duel s United

Manchester 1. marca (TASR) - Anglický futbalista Jack Grealish má opäť problémy so slabinami. Krídelník Manchestru City vynechá nedeľňajšie mestské derby s United a zrejme nebude k dispozícii ani reprezentačnému trénerovi Garethovi Southgateovi v prípravných stretnutiach proti Brazílii a Belgicku.



Dvadsaťosemročný Angličan v utorok nedohral duel Pohára FA, v ktorom "Citizens" zdolali Luton Town 6:2 a postúpili do štvrťfinále. Grealish opustil ihrisko v 37. minúte po tom, ako sa mu obnovilo nedávne zranenie slabín. "Kedy sa vráti, to presne neviem povedať, s určitosťou nebude fit na tento víkend. Mal komplikácie a musí sa stopercentne zotaviť," uviedol kouč úradujúceho anglického šampióna Pep Guardiola.



Anglicko odohrá 23. marca vo Wembley duel proti Brazílii. O tri dni neskôr v rámci prípravy na ME absolvuje aj zápas s Belgickom, ktoré bude súperom Slovenska na európskom šampionáte v Nemecku.