Greif neinkasoval 270 minút a vychytal tretie víťazstvo 1:0 za sebou
Autor TASR
Lille 29. septembra (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon prežívajú vydarený vstup do novej sezóny. Veľkú zásluhu má na tom aj slovenský brankár Dominik Greif, ktorý v nedeľu vychytal tretie čisté konto za sebou, keď neinkasoval na pôde OSC Lille. Dvadsaťosemročný Slovák bol pri víťazstve svojho tímu 1:0, pričom najtesnejším rozdielom uspel Lyon aj v Európskej lige proti holandskému Utrechtu a predtým v domácej súťaži proti Angers.
Greif zneškodnil tri strely Lille smerujúce do priestoru brány. Prvý dôležitý zákrok predviedol v 11. minúte, keď zakročil proti pokusu z kopačky belgického útočníka Mathiasa Fernandeza-Parda. Vzápätí na opačnej strane poslal Lyon do vedenia Tyler Morton, ktorý loptu usmernil hlavou do protipohybu domáceho brankára Arnauda Bodarta. „Tagliafico mi poslal úžasný center a som z gólu veľmi šťastný. Ihneď som si spomenul na fanúšikov, tak som išiel oslavovať pred nich,“ uviedol autor víťazného gólu pre klubový web Lyonu.
Náročný zákrok Greifa pomohol hosťom v 18. minúte pri zakončení Ngalayela Mukaua, ktorý prudkým pokusom zvnútra šestnástky trafil dobre stojaceho slovenského brankára do ramena. Greif sa zaskvel aj v nadstavenom čase druhého polčasu. Striedajúci marocký útočník Osame Sahraoui mieril na opačnú stranu, no Greif reflexívne pravou rukou zasiahol a zachránil Lyonu plný bodový zisk. „Celý tím dobre bránil. Nie sme príliš spokojní s výkonom, pretože sme chceli mať väčšiu kontrolu nad zápasom a menej sa trápiť,“ povedal kapitán Lyonu Corentin Tolisso.
Greif nastúpil od svojho príchodu do Francúzska tretíkrát a za 270 minút neinkasoval ani raz. V domácej súťaži vychytal druhé víťazstvo a vďaka nemu si Lyon upevnil druhú priečku v tabuľke s 15 bodmi. Vedúci Paríž Saint-Germain je na čele vďaka lepšiemu skóre.
Pre Lyon je to veľká vzpruha po náročnom období. Sedemnásobný francúzsky šampión skončil v uplynulom ligovom ročníku na 6. priečke a vybojoval si účasť v Európskej lige. Po sezóne však zápasil s finančnými problémami a v júni ho Národný výbor pre kontrolu riadenia (DNCG) preradil do nižšej Ligue 2. Podľa DNCG narástli dlhy klubu na viac ako 500 miliónov eur, v odvolacom konaní však predstavitelia Lyonu uspeli, keďže predostreli finančné záruky. Klub znížil svoje mzdové náklady a rozpočet na prestupy a zostal v najvyššej francúzskej súťaži. Lyonu v odvolacom procese pomohla aj skutočnosť, že sa na jeho čelo postavila americká podnikateľka Michele Kangová, ktorá prevzala funkciu prezidentky klubu po rezignácii krajana Johna Textora.
