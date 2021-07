Futbal: Greif prestúpil zo Slovana Bratislava do RCD Mallorca

Bratislava 6. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Greif bude v novej sezóne pôsobiť v španielskej La Lige. Vedenie Slovana Bratislava v utorok definitívne dotiahlo jeho prestup do RCD Mallorca. V klube pôsobí aj Greifov spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Martin Valjent.



„V prvom rade sa chcem Dominikovi Greifovi poďakovať za všetko, čo pre Slovan odviedol, a v ďalšej kariére mu prajem len to dobré. Ceníme si jeho prínos pre klub v čase, keď bol dôležitou súčasťou mužstva a oporou aj v európskych pohároch. Sami dobre vieme, aké boli posledné mesiace, ku ktorým sa však teraz nemá zmysel veľmi vracať. Naším cieľom bolo ísť do novej sezóny s hráčmi, ktorí chcú bojovať za Slovan, a túžia naplniť naše ciele. Z Dominikovej strany sme stále evidovali záujem odísť, preto bolo prioritou nájsť v rámci možností čo najlepšie riešenie pre všetky strany. Ako sme už avizovali, sme pripravení baviť sa aj o predajoch, čím môžeme vykompenzovať straty z posledného roka. Sme radi, že sme našli dohodu so španielskou stranou a transfer sme úspešne zrealizovali. Môžeme sa pozerať ďalej a ísť do novej sezóny s hráčmi, ktorí tu chcú byť, a túžia v našom drese niečo dosiahnuť,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.



Kluby sa dohodli na tom, že nebudú zverejňovať prestupovú čiastku. Greif bol od sezóny 2018/19 brankárskou jednotkou "belasých" a trikrát za sebou ho vyhlásili za najlepšieho gólmana Fortuna ligy. V ročníku 2019/20 sa stal najlepším hráčom celej súťaže. Celkovo si pripísal 103 ligových štartov, v ktorých si 38-krát udržal čisté konto. Prispel k zisku troch titulov Slovana, štyrikrát sa tešil z triumfu v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe.



Pre Greifa je pôsobenie v klube RCD Mallorca nová výzva. "Pre mňa bude tento prestup skvelou príležitosťou, ako získať viac skúseností z veľkého európskeho futbalu. Dúfam, že budem mať veľa príležitostí pomôcť klubu v naplnení jeho cieľov. Už sa na to veľmi teším,“ sprostredkovala slová Greifa jeho zastupiteľská agentúra Stars&Friends.



"Pre Dominika bol ďalším jasným krokom v kariére odchod za novými skúsenosťami, keďže svojimi výkonmi už dávno prerástol našu domácu ligu. Dominik má pred sebou skvelú budúcnosť špičkového brankára a veríme, že práve jeho prestup do RCD Mallorca ho k nej posunie bližšie,“ povedal agent Karol Csontó, ktorý celý transfér realizoval spolu s Romanom Vojtekom zo Stars&Friends.