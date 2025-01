Greifova partnerka bola v Džidde terčom obťažovania: Napadli nás

Džidda 10. januára (TASR) - Natáliu Kalužovú, partnerku slovenského futbalového brankára Dominika Greifa, obťažovala po štvrtkovom semifinále španielskeho Superpohára skupina mužov. Stretnutie, v ktorom Greifova Mallorca podľahla Realu Madrid 0:3, sa hralo v saudskoarabskej Džidde. O incidente informovala v piatok agentúra AP.



K udalosti malo dôjsť po skončení zápasu, keď rodiny hráčov vychádzali zo štadióna. Podľa Kalužovej ich začala skupina fanúšikov obťažovať, keď vonku čakali pred odchodom na hotel. "Strkali do nás a ohmatávali nás. Telefóny nám strkali do tvárí a natáčali nás. Urážali nás v arabčine, nahrávali nás bez súhlasu a napadli nás," povedala pre španielsky denník Marca Kalužová, ktorá bola viditeľne otrasená. Uviedla, že celú noc nemohla zaspať.



Podobne sa vyjadrila aj Cristina Palavrová, manželka Greifovho spoluhráča Daniho Rodrigueza. "Odchádzali sme spolu s deťmi a nemali sme žiadnu ochranku. Pravdou je, že niektorí muži z tejto krajiny si nás začali zblízka fotiť a obťažovali nás. To isté sa stalo 'Natali', partnerke Dominika Greifa. Bola som so svojou dcérou, ktorá spala. Cítili sme sa nepríjemne. Nemali sme nikoho, kto by nás chránil. Bolo to veľmi zlé," uviedla Palavrová podľa AP.



Podľa predstaviteľov Mallorcy v Džidde obťažovali celkovo 250 priaznivcov klubu. Marca na svojom webe zverejnila aj video, na ktorom bolo vidieť niekoľko mužov oblečených v dresoch Realu Madrid, ako si fanúšikov Mallorcy natáčajú a smejú sa im. Klub z Baleárskych ostrovov o incidentoch informoval Španielsku futbalovú federáciu (RFEF). Funkcionár Mallorcy Alfonso Diaz povedal, že je presvedčený, že organizátori využijú všetky potrebné prostriedky na to, aby zabezpečili, že sa podobné situácie nebudú opakovať. Federácia uviedla, že jej bezpečnostný personál zasiahol hneď, ako sa o incidente dozvedel.



K presunutiu súťaže do Saudskej Arábie došlo pod vedením bývalého prezidenta RFEF Luisa Rubialesa v roku 2020. Už vtedy sa proti tomuto rozhodnutiu ozvali ľudsko-právne organizácie, ktoré sa odvolávali na zlé zaobchádzanie tamojšieho režimu so ženami a menšinami. "Španielsky futbal musí zhodnotiť, akým smerom sa chceme a mali by sme sa uberať. O tom však rozhoduje federácia," dodal Diaz.