Grékom zamietli účasť divákov na dueloch domácej Super League

Atény 3. júna (TASR) - Žiadosť najvyššej gréckej futbalovej Super League, aby sa obnovenie sezóny (6. a 7. júna) konalo aj s obmedzeným počtom divákov na tribúnach zamietla tamojšia vláda. Viceminister športu Lefteris Avgenakis sa v stredu stretol so zástupcami klubov a tlmočil im negatívne stanovisko štátnych orgánov.



Avgenakis klubom sľúbil, že ak tento víkend prebehne všetko bez komplikácií, zdravotnícki experti budú rozhodnutie prehodnocovať.



Grécku súťaž prerušili v marci pre pandémiu nového koronavírusu. Štrnásť účastníkov ligy sa dohodlo na reštarte sezóny ešte 18. mája, no čakali na odobrenie od krízového štábu krajiny. Vládne zdravotnícke autority určili pre reštart ligy mimoriadne tvrdé podmienky. Ak sa u niektorého z hráčov potvrdí koronavírus, bude musieť ísť do karantény a celý tím bude musieť byť izolovaný päť dní. Doteraz všetky testy hráčov vykonané počas tréningov boli negatívne. V Grécku mala pritom pandémia relatívne hladký priebeh oproti ostatným európskym krajinách. Úrady evidujú 179 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19.



Do konca zostáva dohrať nadstavbovú časť, prvých šesť klubov zabojuje o titul, zvyšných osem o udržanie. Olympiakos Pireus vedie tabuľku skupiny o titul so 14-bodovým náskokom pred PAOK-om Solún, v ktorom pôsobí slovenský krídelník Miroslav Stoch. Jeho krajan Erik Jendrišek hrá za Volos FC. Informovala agentúra AFP.