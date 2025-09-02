< sekcia Šport
Grimsby Town dostal pokutu po senzačnom postupe cez Manchester United
Klub sám nahlásil porušenie pravidiel hneď po tom, čo naň prišiel nasledujúci deň po zápase.
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Štvrtoligový anglický futbalový klub Grimsby Town dostal pokutu 20.000 libier za neoprávnený štart hráča pri senzačnom postupe v 2. kole Ligového pohára (EFL Cup) cez Manchester United. Hráč Clarke Oduor nebol včas zaregistrovaný.
Štvrtoligista vyradil účastníka Premier League po remíze 2:2 a víťazstve 12:11 v rozstrele z 11 m. English Football League, organizácia zastrešujúca nižšie profesionálne ligy v Anglicku, v utorok uviedla, že Grimsby musí uhradiť polovicu pokuty a druhá polovica je podmienečne pozastavená do konca sezóny. Klub zaregistroval Oduora len minútu po termíne.
„Klub sám nahlásil porušenie pravidiel hneď po tom, čo naň prišiel nasledujúci deň po zápase. Išlo o neúmyselné porušenie pravidiel a zo strany klubu neexistoval žiaden zámer klamať alebo zavádzať,“ citovala agentúra AP vyhlásenie EFL. Grimsby Town na svojom webe uviedol, že chyba nastala v dôsledku technického problému.
Štvrtoligista vyradil účastníka Premier League po remíze 2:2 a víťazstve 12:11 v rozstrele z 11 m. English Football League, organizácia zastrešujúca nižšie profesionálne ligy v Anglicku, v utorok uviedla, že Grimsby musí uhradiť polovicu pokuty a druhá polovica je podmienečne pozastavená do konca sezóny. Klub zaregistroval Oduora len minútu po termíne.
„Klub sám nahlásil porušenie pravidiel hneď po tom, čo naň prišiel nasledujúci deň po zápase. Išlo o neúmyselné porušenie pravidiel a zo strany klubu neexistoval žiaden zámer klamať alebo zavádzať,“ citovala agentúra AP vyhlásenie EFL. Grimsby Town na svojom webe uviedol, že chyba nastala v dôsledku technického problému.