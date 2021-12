Tréner Guardiola je za povinné nosenie ochrany tváre na verejnosti

Manchester 26. decembra (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu Manchester City Pep Guardiola je presvedčený, že nosenie ochrany tváre na verejnom priestranstve by malo byť povinné, aby sa tak predišlo prázdnym tribúnam na štadiónoch.



"Neviete si predstaviť, aký je to rozdiel hrať pred ľuďmi. Ale prípady nákazy sa množia po celom svete, nie iba vo Veľkej Británii. Ľudia prichádzajú na štadióny a môžu sa nakaziť, tu nepoužívajú žiadnu ochranu tváre," cituje slová kouča internetový portál theguardian.com.



"Idete po ulici, do nákupných centier, aby ste nakúpili s rodinou darčeky a nikto nemá ochranu tváre. To ma prekvapuje. Vedci od začiatku hovoria, že k očkovaniu patria ako najlepšia ochrana aj rúško a dezinfikovanie rúk. V Španielsku bude teraz povinné nosenie ochrany tváre aj na ulici. Musíme začať znovu. Tak budú môcť byť otvorené reštaurácie a futbal bude pokračovať," dodal kouč úradujúceho majstra krajiny a lídra tabuľky Premier League.