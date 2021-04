Guardiola o Superlige: Nejde o šport, keď je všetko garantované

Londýn 20. apríla (TASR) – Tréner anglického futbalového klubu Manchestru City Pep Guardiola skritizoval uzavretý formát navrhovanej Európskej Superligy a uviedol, že nejde o šport, pokiaľ je v súťaži zaručený úspech. Jeho zamestnávateľ je jeden z dvanástich zakladajúcich členov súťaže.



Citizens do nej mieria spolu s Manchestrom United, Liverpoolom, Chelsea, Arsenalom a Tottenhamom z Anglicka. Zo Španielska sú medzi dvanástkou Real Madrid, Barcelona a Atletico Madrid a dopĺňajú ich tri talianske kluby Juventus Turín, Inter Miláno a AC Miláno.



Navrhovaný model Superligy zaručuje automatickú miestenku na každý rok pre dvanástku tímov a ďalšie tri, ktoré by sa mali v nasledujúcom období pridať k zakladajúcim členom. Odstráni sa tak neistota účasti a riziká spojené najmä s financiami.



„Nie je to šport, keď neexistuje súvislosť medzi námahou a odmenou. Nie je to šport, keď máte dopredu garantovaný úspech. Nie je to šport, keď nezáleží na tom, či prehráte. Nie je spravodlivé, ak jeden tím bojuje, bojuje a bojuje, dostane sa na vrchol, no potom sa nekvalifikuje, keďže miesto má garantované len pár klubov. Ľudia hovoria, že tam môže postúpiť päť ďalších mužstiev, no čo ak týchto pätnásť tímov bude mať zlú sezónu, no zostanú v súťaži. To nie je šport," uviedol Guardiola.



Španielsky tréner povedal, že spolu s ostatnými kormidelníkmi odštiepeneckých klubov sa dostali do nepríjemnej situácie, keďže musia chodiť na tlačové konferencie skôr, ako majitelia klubov podrobne vysvetlili svoje dôvody na vytvorenie Superligy. Guardiola spochybnil aj výber tímov, keďže City, Tottenham a Arsenal nikdy nevyhrali Ligu majstrov či Európsky pohár majstrov, ale napríklad Ajax Amsterdam, ktorému sa to podarilo štyrikrát, v Superlige nie je. „Majú povinnosť čo najskôr to vysvetliť."