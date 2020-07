Guardiola s deviatou prehrou v sezóne Premier League

Londýn 6. júla (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola nebude na túto ligovú sezónu spomínať v dobrom. V nedeľu jeho zverenci podľahli Southamptonu 0:1 a utrpeli už deviatu prehru v Premier League 2019/2020. Častejšie Guardiola v jednej sezóne ešte neprehral. Výsledok je pre "Citizens" o to bolestivejší, že prišiel iba tri dni po vysokom triumfe nad majstrovským FC Liverpool (4:0).



Man City má za sebou dve skvelé sezóny, v ročníku 2017/2018 získal titul so sto bodmi, čím stanovil rekord najvyššej anglickej súťaže, o rok neskôr obhájil prvenstvo druhým najvyšším ziskom 98 bodov. V tomto ročníku však nemal na suverénny Liverpool nárok, keď päť kôl pred koncom stráca priepastných 23 bodov. "Hráme viac ako dobre, ale ani to nestačí na víťazstvá. Strieľame veľa gólov, máme dobrú obranu, preto je pre mňa ťažké identifikovať príčinu toľkých prehier," uviedol Guardiola na webe BBC.



Jeho zverenci už skôr získali Ligový pohár, v FA Cupe sú v semifinále a dobre majú rozohranú aj Ligu majstrov, v prvom osemfinálovom zápase zvíťazili na pôde Realu Madrid 2:1: "Som presvedčený, že sa čoskoro vrátime na vrchol, pretože sú tu tí istí hráči, ktorí vyhrali predchádzajúce ročníky. Aj tentoraz sme hrali dobre, ale nestačilo to."



Liverpool získal titul už pred dvoma týždňami a ukončil tridsaťročné majstrovské čakanie, no v hre je stále ešte jedna méta. K prekonaniu bodového rekordu City potrebuje nazbierať dvanásť bodov z ostávajúcich pätnástich. Navyše môže dosiahnuť aj perfektnú domácu bilanciu, v nedeľu zdolal Aston Villu 2:0 a dosiahol sedemnáste víťazstvo na vlastnom štadióne v rovnakom počte zápasov. Celkovo na Anfielde uspel v 24. stretnutí v sérii a neprehral 57-krát za sebou. "Nie sme tu pre to, aby sme sledovali čísla a rekordy. Vždy sa sústredíme na najbližší zápas, na tom sa nič nezmenilo. Ak sa nám podarí niečo špeciálne, bude to len dobre, ale rozmýšľať nad tým budem až po sezóne," povedal tréner Jürgen Klopp.



Zápas s Aston Villou mal výnimočnú príchuť pre dvoch hráčov Liverpoolu. Premiérový gól dosiahol Curtis Jones a vo veku 19 rokov a 157 dní sa stal druhým najmladším liverpoolskym strelcom v Premier League. Mladší bol iba Trent Alexander-Arnold, ktorý sa presadil v decembri 2017 (19 rokov a 80 dní). Jonesovi prihral Mohamed Salah a pripísal si podiel na stom góle v 116. zápase v drese LFC. Sám skóroval 73-krát a na ďalších 27 zásahov prihral. Rýchlejšie nazbieral stovku v súčte gólov a asistencií iba Alan Shearer, tomu stačilo rovných sto duelov.