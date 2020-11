Guardiola verí v Agüerov skorý návrat: Jeho stav sa zlepšuje

Manchester 2. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Sergio Agüero by sa mal čoskoro vrátiť do zostavy Manchestru City. Tridsaťdvaročný útočník utrpel svalové zranenie v októbrovom zápase 6. kola Premier League s West Hamom United (1:1), trénerovi Pepovi Guardiolovi by mohol byť k dispozícii po novembrovom asociačnom termíne.



"Som si istý, že po reprezentačnej prestávke už bude v poriadku. Jeho stav sa zlepšuje, ale nechceme jeho zotavovanie uponáhľať," citoval Guardiolu web BBC.