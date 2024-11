Guardiola verí, že dostane šancu ukončiť krízu: Chcem prebudovať tím

Manchester 29. novembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola verí, že predošlé úspechy s Manchestrom City zohrajú rolu v jeho zotrvaní na Etihad Stadium aj napriek výsledkovej kríze. Päťdesiattriročný kouč uviedol, že po sérii šiestich duelov bez víťazstva rozhodne neuteká a celú situáciu vníma ako výzvu. Zároveň povedal, že pozná recept na to, ako dostať "Citizens" späť do stratenej formy.



City prehralo päť zápasov za sebou, čo je najhoršia séria klubu od roku 2006. Guardiola prvýkrát v kariére prehral päť stretnutí v sérii a nepohodu v tíme sériového anglického šampióna ešte prehĺbila remíza 3:3 s Feyenoordom Rotterdam v Lige majstrov. Zrodila sa po tom, čo City viedlo 3:0, no v 89. minúte vyrovnal slovenský obranca Dávid Hancko. "V tomto tíme musíte vyhrávať, ak sa vám to nedarí, máte problém. To, čo sme urobili za uplynulých osem rokov, je dôvod, prečo mám podporu. Je isté, že chcem zostať, ale v momente, keď budem cítiť, že moja prítomnosť nie je pozitívna, príde iný tréner. Tak to musí byť," povedal Guardiola.



ManCity vyhralo pod vedením Guardiolu 18 trofejí a španielsky kormidelník iba nedávno predĺžil s klubom zmluvu do roku 2026. Šancu ukončiť negatívnu sériu a nakopnúť tím k lepším výsledkom bude mať City v nedeľu na pôde FC Liverpool, lídra Premier League. "Chcem dostať príležitosť a viem, čo potrebujeme. Nechcem utiecť, ale rád by som prebudoval tím. Budeme späť, viem to," vyhlásil Guardiola.



Tréningové centrum City vo štvrtok navštívil Guardiolov krajan a legendárny tenista Rafael Nadal. Dvadsaťdvanásobný grandslamový víťaz tento mesiac ukončil fenomenálnu kariéru a v utorok si bol pozrieť v Liverpoole súboj domácich "The Reds" proti jeho obľúbenému klubu Realu Madrid. "Bolo mi potešením vidieť ho. Je to jeden z najúžasnejších športovcov všetkých čias. Rozprávali sme sa o športe a o tom, aké ťažké je udržať si formu dlhé roky, čím sa prezentoval on, Roger Federer či Novak Djokovič," poznamenal bývalý tréner FC Barcelona a Bayernu Mníchov, ktorý vedie City od roku 2016.