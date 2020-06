Guľu potešila kompaktnosť i mentálna sila, zápas pokazila časť divákov

Praha 15. júna (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň natiahli v českej lige šnúru bez prehry pod vedením slovenského kouča Adriana Guľu na desať zápasov. Od jeho príchodu pred jarnou časťou sezóny stratili jediné dva body za remízu na ihrisku lídra súťaže Slavie Praha, na ktorú pred štartom nadstavby strácajú naďalej šesť bodov.



Plzeň v nedeľu v záverečnom kole základnej časti uspela v Olomouci. O tesnom triumfe 1:0 nad Sigmou rozhodol Tomáš Hořava na štadióne, kde futbalovo vyrastal. Domáci vzhľadom na stredajšie pohárové semifinále proti Libercu šetrili opory, tréner Radoslav Látal nechal odpočívať až sedem hráčov z tradičného základu a po prehre sa jeho zverenci definitívne zaradili iba do skupiny o záchranu.



"Boli sme mentálne silní hlavne v závere zápasu. Je to pre nás veľmi cenné víťazstvo. Veľké tímy dokážu vyhrávať takéto zápasy s čistým kontom vzadu. Je pre nás veľmi podstatné, že sme snaživého súpera nepustili prakticky do žiadnej vyloženej šance. Kompaktnosťou a odolnosťou sa nám podarilo mimoriadne dôležitý zápas vyhrať. Je skvelé, že máme stále o čo hrať v lige i v pohári," vyzdvihol Guľa prednosti svojho tímu.



Duel v Olomouci poznačil aj incident s rasistickým podtextom, keď časť domácich priaznivcov "bučala" na Jean-Davida Beauguela. "Chce sa mi z toho vracať," reagoval francúzsky útočník na sociálnej sieti a pridal: "Rád by som vedel, kedy futbalová liga začne tieto veci riešiť?". Na stranu hráča sa postavil aj jeho slovenský tréner. "Bogyho to veľmi rozrušilo, na jeho výkone sa to podpísalo. Nečakali sme, že v dnešnej dobe sa niečo také môže na poloprázdnom štadióne prihodiť. Stojíme za hráčom, vyjadrujem mu absolútnu podporu," citoval Guľu portál isport.cz.



Plzeň teda naďalej naháňa Slaviu Praha, ktorá sa v nedeľu dlho trápila so Zlínom a o triumfe napokon rozhodla až štvrťhodinu pred koncom gólovou hlavičkou Lukáša Masopusta. V päťkolovej nadstavbe bude jej hlavnou úlohou neprehrať s Plzňou a kontrolovať tak svoj sľubný náskok pred najväčším konkurentom. Vzájomný súboj je na programe 24. júna v Prahe. "Dohrávali sme proti Zlínu silou vôle. Niet divu, keď sme uplynulé zápasy museli zvládnuť s dvanástimi či trinástimi hráčmi," vyhlásil tréner Slavie Jindřich Trpišovský. Ten chce rozhodnúť ligu čo najskôr: "Nadstavbu končíme doma v derby so Spartou. Tak dlho ale na titul čakať nechcem, láka ma získať ho čo najskôr. Podstatné je, že máme všetko vo vlastných rukách."



Pozoruhodnú formu má v českej najvyššej súťaži aj pražská Sparta, ktorá získala ďalšie tri body na ihrisku Slovácka (2:0) a zaznamenala piaty triumf za sebou. V tabuľke je už tretia, hoci na druhú Plzeň stráca priepastných 16 bodov.