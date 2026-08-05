< sekcia Šport
Gutierrez prestúpil z Neapola do Leverkusenu
Gutierrez prišiel do Nemecka z SSC Neapol, kde pôsobil po boku slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku.
Autor TASR
Leverkusen 5. augusta (TASR) - Španielsky futbalista Miguel Gutierrez si prvýkrát v kariére zahrá v nemeckej Bundeslige. Dvadsaťpäťročný ľavý obranca podpísal päťročný kontrakt s tamojším Bayerom Leverkusen.
Gutierrez prišiel do Nemecka z SSC Neapol, kde pôsobil po boku slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku. Za taliansky klub si v minulej sezóne pripísal 36 štartov, jeden gól i asistenciu. „Gutierrez je technicky nadaný a útočne zameraný obranca, ktorý dobre zapadne do nášho tímu. Prinesie nový, veľmi dynamický prvok,“ povedal športový riaditeľ „farmaceutov“ Simon Rolfes podľa AP.
Odchovanec Realu Madrid má v Leverkusene nahradiť Alexa Grimalda, ktorý v lete odišiel do ďalšieho madridského klubu Atletica. „Miguel je vynikajúci futbalista a naša absolútne najlepšia voľba na túto pozíciu,“ dodal Rolfes.
Gutierrez prišiel do Nemecka z SSC Neapol, kde pôsobil po boku slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku. Za taliansky klub si v minulej sezóne pripísal 36 štartov, jeden gól i asistenciu. „Gutierrez je technicky nadaný a útočne zameraný obranca, ktorý dobre zapadne do nášho tímu. Prinesie nový, veľmi dynamický prvok,“ povedal športový riaditeľ „farmaceutov“ Simon Rolfes podľa AP.
Odchovanec Realu Madrid má v Leverkusene nahradiť Alexa Grimalda, ktorý v lete odišiel do ďalšieho madridského klubu Atletica. „Miguel je vynikajúci futbalista a naša absolútne najlepšia voľba na túto pozíciu,“ dodal Rolfes.