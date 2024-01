Gyömbérova Salernitana prehrala v 22. kole Serie A s AS Rím 1:2

Serie A - 22. kolo:



US Salernitana - AS Rím 1:2 (0:0)



Góly: 70. Kastanos – 51. Dybala (z 11 m), 66. Pellegrini



/N. Gyömbér (Salernitana) hral do 73. minúty/

Rím 30. januára (TASR) - Futbalisti AS Rím zvíťazili v pondelkovom stretnutí 22. kola talianskej Serie A na pôde US Salernitana 2:1. Tréner hostí Daniele De Rossi sa tak tešil z triumfu aj vo svojom druhom zápase na lavičke tímu. Za Salernitanu nastúpil od začiatku slovenský obranca Norbert Gyömbér, ktorý odohral 73 minút.V úvode druhého polčasu otvoril skóre duelu Paulo Dybala, keď premenil penaltu. O štvrťhodinu neskôr na neho nadviazal kapitán Lorenzo Pellegrini. Domáci síce o tri minúty znížili zásluhou striedajúceho Grigorisa Kastanosa, no to bolo z ich strany všetko. AS Rím sa vďaka triumfu a zisku troch bodov dostal na 5. miesto v neúplnej tabuľke. Salernitana čaká na víťazstvo nad Rimanmi od roku 1999 a s 12 bodmi je naďalej na poslednej 20. priečke.