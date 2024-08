Haaland hetrikom zariadil triumf Manchestru City na pôde West Hamu

Premier League - 3. kolo:



West Ham United – Manchester City 1:3 (1:2)



Góly: 19. Dias (vl.) - 11., 30. a 84. Haaland







FC Arsenal - Brighton & Hove Albion 1:1 (1:0)



Góly: 38. Havertz - 58. Pedro, ČK: 49. Rice (Arsenal) po 2. ŽK







FC Brentford - FC Southampton 3:1 (1:0)



Góly: 43. a 65. Mbeumo, 69. Wissa - 90.+5 Sugawara







FC Everton - AFC Bournemouth 2:3 (0:0)



Góly: 51. Keane, 57. Calvert-Lewin - 87. Semenyo, 90.+2 Cook, 90.+6 Sinisterra







Leicester City - Aston Villa 1:2 (0:1)



Góly: 73. Buonanotte – 28. Onana, 64. Duran







Nottingham Forest - Wolverhampton Wanderers 1:1 (1:1)



Góly: 10. Wood - 12. Bellegarde







Ipswich Town - FC Fulham 1:1 (1:1)



Góly: 15. Delap - 32. Traore



Londýn 31. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili aj vo svojom treťom zápase sezóny v anglickej Premier League. V sobotu triumfovali na pôde West Hamu United 3:1 vďaka hetriku Erlinga Haalanda a na čele tabuľky majú plný počet 9 bodov. Za úradujúcim majstrom nasledujú v tabuľke sedembodoví Brighton a Arsenal, ktorí vo vzájomnom súboji na Emirates Stadium hrali nerozhodne 1:1.sa síce ujali vedenia v 38. minúte zásluhou Kaia Havertza, no po prestávke dostal druhú žltú kartu a teda červenú domáci Declan Rice a hostia početnú výhodu využili. V 58. minúte zariadil deľbu bodov Joao Pedro. Oba tímy tak prvýkrát v sezóne nezabodovali naplno. Na čelo tabuľky sa mohol po víkende dostať Liverpool, ktorý mal na konte šesť bodov a v nedeľu sa predstavil na Old Trafforde proti Manchestru United.V ďalšom zápase tím Aston Villa uspel na ihrisku Leicesteru gólmi Amadoua Onana a Jhona Durana 2:1 a po minulotýždňovej prehre s Arsenalom sa tak vrátil späť na víťaznú cestu. Parádny obrat predviedol Bournemouth. Na pôde Evertonu prehrával ešte tri minúty pred koncom riadneho hracieho času 0:2, no v samom závere dokázal skóre otočiť a triumfoval 3:2. Víťazný gól strelil v šiestej minúte nadstaveného času Luis Sinisterra. Kým hostia zaknihovali prvé víťazstvo v sezóne, Everton zostáva bez bodu na poslednej priečke.