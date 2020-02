Hackeri opäť napadli twitter FC Barcelony a zdieľali fotku s Neymarom

Barcelona 16. februára (TASR) – Španielsky futbalový klub FC Barcelona čelil včera podvečer po ligovom triumfe nad Getafe útoku hackerov na sociálnej sieti Twitter. Skupina s názvom "OurMine" vnikla do účtu katalánskeho veľkoklubu a následne zdieľala fotku útočníka Paríža Saint Germain Neymara, ku ktorej pridala konkrétny komentár popisujúci opätovnú snahu o získanie Brazílčana do svojho kádra.



"Blaugranas" neskôr fotku odstránili a uviedli, že išlo o útok zo strany hackerov. "Bezpečnosť hesiel je lepšia, no stále nie dokonalá," citovala agentúra AP z vyhlásenia klubu. Katalánci mali s OurMine problémy aj v minulosti. Podobná situácia sa im stala pred tromi rokmi.