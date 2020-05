Hampden Park v Glasgowe bude hostiť zápasy EURO 2020

Glasgow 18. mája (TASR) - Glasgowský štadión Hampden Park zostáva na budúci rok jedným z dejísk zápasov finálového turnaja EURO 2020 vo futbale.



Škóti zareagovali na vyjadrenie prezidenta Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksandra Čeferina, ktorý nevylúčil zníženie počtu usporiadateľských krajín šampionátu z dvanástich na deväť. Medzi vyškrtnutou trojicou pôvodných dejísk mal byť podľa niektorých médií práve Glasgow.



"Chceme vyvrátiť všetky špekulácie týkajúce sa nášho odstúpenia od organizácie stretnutí. Glasgow potvrdzuje svoju pozíciu hostiteľského mesta EURO 2020, ktoré bolo preložené na budúci rok," uviedli škótski zástupcovia. Glasgow má byť dejiskom troch zápasov D-skupiny a jedného osemfinálového súboja.



Šampionát by sa mal v novom termíne uskutočniť od 11. júna do 11. júla 2021, jeho odklad však priniesol možné prekážky. Zápasy ME totiž kolidujú s inými skôr naplánovanými podujatiami na štadiónoch. Problémy hlásili Bilbao či Rím, teda mestá z koronakrízou najviac postihnutých európskych krajín. UEFA takisto vyžaduje počas ME daňové úľavy a výnimky pre svojich funkcionárov, akreditované médiá či zúčastnené tímy.