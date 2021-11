M. Hamšík: Som rád, že som mohol nastúpiť

Trabzon 29. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík sa po problémoch s lýtkom vrátil do základnej zostavy Trabzonsporu. Jeho tím zaznamenal ďalší dôležitý triumf na ceste za ziskom vysnívaného titulu, v 14. kole tureckej Süper Lig vyhral v Istanbule nad Karagümrükom 2:0.



Hamšík pre problémy s lýtkom odstúpil v polčase kvalifikačného zápasu MS 2022 Slovensko – Slovinsko, ktorý sa hral 11. novembra v Trnave. S národným tímom následne necestoval na posledný duel na Maltu. "Po návrate z reprezentačného zrazu som mal individuálny program, až minulý týždeň som sa vystrábil zo svalového zranenia a pripojil som sa k tímovým tréningom," povedal reprezentačný kapitán, ktorý v nedeľu nechýbal v základnej zostave trénera lídra tureckej ligy Abdullaha Avciho.



"Som rád, že som mohol nastúpiť. V Istanbule to bol ďalší náročný duel. Na Národnom štadióne Atatürk náš čakal húževnatý súper. My sme hrali svoju hru, v 17. minúte sme sa ujali vedenia," uviedol pre svoj web Hamšík. Vedúcemu gólu Trabzonu z penalty predchádzala skvelá Hamšíkova prihrávka na Djaninyho, ktorého fauloval domáci brankár. Hostia dostali výhodu pokutového kopu, ktorú Djaniny na druhý pokus premenil.



"Bolo dôležité, že sme po hodine hry zvýšili vedenie. Sme radi za ďalšie víťazstvo. Sme stále bez prehry, máme desaťbodový náskok na čele tabuľky. Je to slušné, no máme za sebou iba štrnásť kôl," dodal slovenský futbalista, ktorý bol na ihrisku do 82. minúty.