Hamšík si zahral po 152 dňoch: Najdôležitejšie sú tri body

Göteborg 20. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík si zahral prvýkrát po 152 dňoch. V pondelok absolvoval víťazný debut v drese IFK Göteborg, v stretnutí 2. kola švédskej ligy proti AIK Štokholm nastúpil na ihrisko v 74. minúte.



Jeho tím zvíťazil 2:0 a v tabuľke je so štyrmi bodmi na štvrtom mieste. Hamšík pre zranenie lýtka neodohral tri marcové zápasy kvalifikácie MS 2022. Kapitán slovenskej reprezentácie sa na trávnikoch v súťažnom dueli naposledy predstavil v novembri minulého roka.



"Som veľmi šťastný, že som mohol po dlhšom čase opäť hrať. Najdôležitejšie je však to, že sme vyhrali, potešili sme našich fanúšikov. Získali sme dôležité tri body," povedal 126-násobný slovenský reprezentant pre svoj oficiálny web. Keď v 74. minúte vstúpil na trávnik, prítomných pár divákov ho vítalo skandovaným potleskom. "Či som nebol sklamaný, že som nenastúpil od začiatku? V žiadnom prípade. Som veľmi rád, že ma kouč nominoval na zápas a v závere mi dal šancu. Nastúpil som po piatich mesiacoch. Nebolo to jednoduché, no bol to super pocit opäť vybehnúť na ihrisko, absolvovať zápas," dodal.



Tridsaťtriročný stredopoliar vie, že po dlhej prestávke potrebuje najmä hrať. "Potrebujem minimálne 2-3 zápasy, aby som získal zápasovú kondíciu. Rád by som pomohol môjmu k tímu k dosiahnutiu dobrých výsledkov," uviedol Hamšík, ktorý proti AIK mal za dvadsať minút 18 dotykov s loptou a vyhral všetky osobné súboje.