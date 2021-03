Hamšík údajne mieri do IFK Göteborg

Göteborg 5. marca (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík je podľa švédskych médií veľmi blízko k podpisu zmluvy s IFK Göteborg.



V piatok o tom informoval portál expressen.se, podľa ktorého už existuje ústna dohoda a obe strany musia dotiahnuť už len detaily. Hamšík by mal v takom prípade doraziť do Švédska v najbližších dňoch.



Tridsaťtriročný stredopoliar je hráčom PFC Ta-lien, podľa expressen.se však už s čínskym klubom rozviazal zmluvu. Tamojšia Superliga totiž štartuje až 20. apríla, slovenských futbalistov čaká už koncom marca vstup do kvalifikácie MS 2022 a Hamšík sa predtým chce rozohrať. V uplynulých dňoch slovenské médiá skloňovali Hamšíkov príchod do Slovana Bratislava, za ktorý hral v rokoch 2002 až 2004, no na Slovensku sa už skončilo prestupové obdobie.