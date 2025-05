Hamšík vstúpil do MFK Dukla B. Bystrica, bude akcionárom aj trénerom

Banská Bystrica 23. mája (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík vstupuje ako menšinový akcionár do MFK Dukla Banská Bystrica. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii v meste pod Urpínom. Hamsik Academy už nebude pod touto značkou účinkovať v mládežníckych súťažiach, ani v doraste a ani v kategórii žiakov, dievčat, mužov či žien.



„Debaty o mojom vstupe do MFK Dukla trvali vyše roka. Napokon sme spolu so všetkými dospeli, že je to najlepšie rozhodnutie. Budeme mať neskutočné množstvo detí pod jednou hlavičkou a môžeme konkurovať ostatným klubom na Slovensku. Týmto spojením chceme vytvoriť silný klub v meste. Termíny Slovenského futbalového zväzu sme už prešvihli a neumožňujú nám oficiálnu fúziu, avšak všetky deti z Hamsik Academy budú prijaté do MFK Dukla,“ vyhlásil Hamšík, ktorý vstupuje do futbalovej Dukly aj ako tréner žiakov U15, kde hrá jeho syn: „Mám záujem trénovať v budúcnosti aj A-mužstvo, chcem sa venovať trénerstvu a najmä tu v rodnom meste. Teraz chcem odovzdať svoje skúsenosti mládežníkom vo veku mojich synov. Čo sa týka mládeže, nešlo mi o to, aby sa to nazvalo po mojom mene, o to mi nikdy nešlo. Ide mi o futbal a mládež, preto som budoval v posledných rokoch infraštruktúru v mestskej časti Rudlová. Tak, aby deti mali kde vyrastať, teda na kvalitných ihriskách s kvalitnými a ľudskými trénermi. Verím, že čo najviac mládežníkov a hráčov prejde teraz do Dukly.“







Na piatkovej tlačovej konferencii akcionári nateraz nechceli prezradiť podiel v akciovej spoločnosti MFK Dukla. Hamšík má byť tretím jej akcionárom, doposiaľ vlastnil 90 percent akcií Peter Krnáč a desať percent ŠK Kremnička s. r. o. „Vstup Mareka Hamšíka do klubu ako akcionára spoločnosti je najrozumnejším riešením. Mal som v hlave spojiť obe naše akadémie a vytvoriť silný klub. Je pre mňa veľká radosť, že sa to podarilo. Marek sa stal akcionárom klubu, pôsobiť bude v žiackej sekcii, a to aj ako tréner U15. Radi by sme ho videli aj pri mužskom futbale,“ objasnil situáciu väčšinový akcionár MFK Dukla Banská Bystrica Krnáč a k fungovaniu tímov ešte dodal: „A-mužstvo prihlasujeme do druhej futbalovej ligy a využijeme možnosť B-tímu v tretej lige. Všetky dorastenecké a žiacke družstvá budú hrať najvyššiu súťaž a zároveň béčka tretie ligy. Zachováme aj ženské a dievčenské tímy. Budeme mať najvyššie percento odchovancov z Banskej Bystrice a okolia. Prijmeme všetkých futbalistov z Hamsik Academy, ktorí budú chcieť prejsť do Dukly. Celkovo očakávame takmer 900 mládežníkov v klube a uvidíme, koľkí sa presadia. Týmto počtom budeme na Slovensku na prvom mieste.“







Mesto Banská Bystrica sa bude podieľať na nákladoch mládežníkov MFK Dukla. V celom tomto procese bolo mediátorom, čo na tlačovej konferencii priznal aj banskobystrický primátor Ján Nosko: „Ide o historickú chvíľu. Dochádza k spojeniu klubu MFK Dukla s ikonou slovenského futbalu Marekom Hamšíkom. Mal som viaceré stretnutia so zástupcami oboch klubov a vždy bolo mojou ambíciou spojiť ich a vytvoriť silný a jednotný celok. Je to dobrý výsledok. Z dvoch konkurenčných klubov vznikne jeden silný, ktorý má víziu a perspektívu. Som rád, že Marek bude súčasťou tohto veľkého projektu. Mesto pokryje potreby pre mládež a deti na štadiónoch Rudlová, Radvaň, ako aj náklady na Štiavničkách. Navyše chceme dobudovať aj za pomoci ministerstva školstva areál v Radvani pre mládež.“



Spokojnosť neskrýval ani prezident MFK Dukla Banská Bystrica a poslanec mestského zastupiteľstva Milan Smädo: „Majitelia oboch klubov sa zhodli a spojili sily. Je to historická chvíľa pre šport a futbal v Banskej Bystrici. Bude to mať dosah aj na ostatné kluby v meste a okolí. V akadémii Dukly bude takmer tisíc detí a bolo by veľkou chybou, ak by sme to nevedeli zúročiť. Je to jediná cesta, ako konkurovať ostatným akadémiám na Slovensku a vychovávať kvalitných hráčov. Ihriská budú pod správou mesta, čo je ďalšia dobrá správa.“