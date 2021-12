Hancko strelil gól pri triumfe Sparty, hetrik Pulkraba

sumáre:



SK Slavia Praha – FK Mladá Boleslav 2:0 (2:0)



Góly: 31. Bah, 40. Stanciu



/Hromada do 46. min, Schranz do 76. min – Dancák celé stretnutie/







SK Dynamo České Budějovice – SK Sigma Olomouc 2:1 (1:0)



Góly: 35. Bassey, 88. Čolič (11m) – 57. González, ČK: 76. González (Olomouc)



/Králik celé stretnutie, Skovajsa od 89. min – Greššák do 79. min/







FK Jablonec – FK Teplice 0:2 (0:1)



Góly: 21. Fortelný, 71. Hyčka, ČK: 90.+3 Čvančara (Jablonec)



/za domácich Považanec do 76. min/







AC Sparta Praha – Bohemians Praha 1905 5:1 (4:0)



Góly: 16., 41. a 42. Pulkrab, 44. Pavelka, 53. HANCKO - 90+1. Květ



/Holec a Haraslín celé stretnutie, Hancko celé stretnutie + gól – Le Giang celé stretnutie/

Praha 12. decembra (TASR) – Líder tabuľky najvyššej českej futbalovej ligy Slavia Praha zdolal v stretnutí 18. kola Mladú Boleslav 2:0 a od druhej Plzne delia tím z hlavného mesta opäť tri body.V malom pražskom derby zvíťazila Sparta nad Bohemiansom 5:1. Slovenský obranca Dávid Hancko najprv prihral Matějovi Pulkrabovi na prvý gól domácich a v 53. minúte sa strelou po zemi k bližšej žrdi postaral o piaty presný zásah Sparty. Čistým hetrikom za domácich sa blysol Matěj Pulkrab.