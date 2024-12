Hancko údajne súhlasil s podmienkami Juventusu Turín

Turín 18. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko údajne súhlasil s podmienkami prestupu do Juventusu Turín. Podľa informácií talianskych médií 27-ročný obranca Feyenoordu Rotterdam prikývol na dĺžku kontraktu, ako aj na finančné podmienky.



Rekordný taliansky majster má údajne pre Hancka nachystanú zmluvu do roku 2029 a rád by ho získal na polročné hosťovanie s opciou. Hancko mal súhlasiť s ročným zárobkom 2,5 milióna eur, ktorý obsahuje aj ďalšie bonusy.



Počas uplynulého víkendu médiá informovali o tom, že Hancko dostal povolenie opustiť svoj súčasný klub a jeho agent sa v Turíne stretol s predstaviteľmi "starej dámy". Feyenoord zaňho požaduje prestupovú čiastku 35 až 40 miliónov eur. V lete sa o slovenského reprezentanta zaujímali i Manchester United či Atletico Madrid. Turínčania sa v uplynulých dňoch zaujímali aj o kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škriniara.



Hancko pôsobí v Rotterdame od augusta 2022 a je pravidelnou súčasťou základnej zostavy. Predtým obliekal dres Sparty Praha, ktorá by mohla z jeho predaja do Juventusu vyťažiť 10 až 15 percent.