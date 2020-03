Harit zo Schalke dostal pokutu za porušenie zákazu vychádzania

Gelsenkirchen 31. marca (TASR) - Marocký futbalista Amine Harit dostal od svojho klubu Schalke 04 pokutu za to, že porušil zákaz vychádzania spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.



"Áno, je to tak. No teraz sú tu dôležitejšie témy, ako pokuty," povedal pre agentúru dpa športový riaditeľ Schalke Jochen Schneider, ktorý odkázal na utorňajšiu videokonferenciu klubov s vedením Nemeckej futbalovej ligy (DFL). Na nej sa má rozhodnúť o ďalšom pokračovaní sezóny.



Dvadsaťdvaročný Harit pred dvomi týždňami využil tréningové voľno FC Schalke 04, aby navštívil bar v Essene. Ten však mal byť zavretý pre šíriaci sa koronavírus. Polícia po polnoci takzvanú "korona párty" ukončila.



Marocký reprezentant sa za svoje správanie ospravedlnil a zapojil sa do nadácie "Schalke pomáha", ktorá prispieva potravinovými balíčkami pre najzraniteľnejších ľudí v Gelsenkirchene.



V Nemecku evidovali v utorok napoludnie viac ako 67-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 650 mŕtvych. Celosvetovo je v 200 krajinách/územiach potvrdených takmer 800-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 38.700 osôb.