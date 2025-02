Havertz bude Arsenalu chýbať do konca sezóny pre svalové zranenie

Londýn 12. februára (TASR) - Nemecký futbalista Kai Havertz si už v tejto sezóne za Arsenal Londýn nezahrá. Neumožní mu to roztrhnutý zadný stehenný sval, informovala o tom DPA.



Dvadsaťpäťročný ofenzívny hráč sa zranil na tréningovom kempe v Dubaji a rozšíril početnú maródku druhého tímu Premier League. Tréner Mikel Arteta už prišiel do konca sezóny o Gabriela Jesusa, Bukayo Saka chýba od decembra, hoci sa očakáva jeho návrat o mesiac. Zranenie postihlo aj Gabriela Martinelliho, do ofenzívy sú tak momentálne k dispozícii iba Leandro Trossard, Raheem Sterling a Ethan Nwaneri.



Havertz v tejto sezóne strelil za Arsenal 15 gólov v 34 dueloch. Londýnsky klub mal pred stredajšou večernou dohrávkou 15. kola Everton - Liverpool manko šesť bodov na vedúcich "The Reds".