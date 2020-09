Havertz sa pri postupe Chelsea zaskvel hetrikom

Londýn 24. septembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Kai Havertz sa v stredu večer blysol premiérovým hetrikom v profesionálnej kariére. Chelsea Londýn ním pomohol k hladkému triumfu 6:0 nad druholigovým FC Barnsley a postupu do osemfinále Ligového pohára.



"Bol to pre Kaia veľkolepý večer, prvý z mnohých, ktoré ho tu ešte čakajú," pochválil výkon Havertza kouč Chelsea Frank Lampard. "Ukázal všetko, čo som dnes od neho očakával. Prakticky neabsolvoval s nami žiadnu predsezónnu prípravu a preto som mu dal viac času, aby sa zžil so spoluhráčmi a osvojil si štýl, akým hráme."



Dvadsaťjedenročný Havertz prestúpil do londýnskeho klubu začiatkom septembra z Leverkusenu, ktorý za neho môžu v súhrne zinkasovať až 100 miliónov eur. V úvodných dvoch ligových kolách herne nepresvedčil, v stredu však nastúpil na svojej obľúbenej pozícii za hrotovým útočníkom Tammym Abrahamom. Za 65 minút na ihrisku strelil tri góly a dezinfikovanú loptu zo zápasu si ako spomienku zobral domov. "Bol to nádherný večer. Krok za krokom som s tímom viac zohratý. Som šťastný, že som dosiahol hetrik a verím, že gólov na mojom konte bude pribúdať. Určite sa mi po tomto dueli zdvihne sebavedomie," zdôraznil Havertz.



Za Chelsea, ktorá sa v osemfinále súťaže stretne s úspešnejším z odloženého duelu medzi Tottenhamom a Leyotonom Orient, v stredu absolvovali debut Thiago Silva a Ben Chilwell.